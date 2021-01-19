واشنطن: الصين ترتكب «إبادة» في حق المسلمين الأويجور

أعلن وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، عشية دخول الرئيس المنتخب جو بايدن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعتبر أن الصين "ترتكب إبادة" في حق المسلمين الأويجور في إقليم شينجيانج.وقال بومبيو، في بيان: "أعتقد أن هذه الإبادة لا تزال مستمرة، وأننا نشهد محاولة منهجية للقضاء على الأويجور من جانب الحزب والدولة الصينيين".