انتحار زوج شنقًا لمروره بأزمة مالية في بني سويف

أقدم شاب على الانتحار شنقا، اليوم الثلاثاء، بمركز سمسطا جنوب غربى بني سويف، بسبب مروره بأزمة مالية وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، يفيد بالعثور على "ف. ش. م، 37 سنة"، جثة هامدة داخل منزله بمركز سمسطا بعد العثور عليه مشنوقا داخل إحدى الحجرات.وانتقل الرائد حسام الريدي، رئيس مباحث سمسطا، على رأس قوة أمنية إلى محل الواقعة، حيث تبين أن الشاب متزوج وأقدم على شنق نفسه في إحدى حجرات منزله بسبب مروره بأزمة مالية.تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت إشراف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.