استبعاد عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي لتأمين تنصيب بايدن

أعلن مسئول أمريكي عن إبعاد عنصرين من عناصر الحرس الوطني الأمريكي عن مهمة تأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد العثور على صلات تجمعهما بجماعات يمينية متطرفة.وقال المسئول لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه تم استبعاد جنديين من الحرس الوطني من المهمة، بعد أن أكد الفحص الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أنهما تجمعهما صلات بجماعات متشددة من اليمين المتطرف.وأشارت الشبكة إلى أن الجنديين ضمن 25 ألف جندي من الحرس الوطني الذين تم إيفادهم إلى واشنطن لتعزيز الأمن قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في أعقاب أحداث اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير الجاري.