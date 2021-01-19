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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: «مؤتمر برلين» حول ليبيا نقطة تحول في الأزمة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:39 م
هايكو ماس
هايكو ماس
وكالات
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قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إن مؤتمر برلين حول ليبيا الذي عقد مطلع عام 2020 شكل نقطة "تحول" في مسار الأزمة الليبية.

وقال ماس، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الألمانية، إن المؤتمر "لم يأت بسلام فوري لليبيا، لكنه مثل نقطة تحول في مسار الأزمة"، معتبرا أن ليبيا كانت تعيش قبل هذا المؤتمر صراعا مسلحا مفتوحا.

وأشاد بنتائج المؤتمر الذي تمكن خطوة بعد خطوة من البدء بعملية سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

ووفق ماس فإن المؤتمر أعطى دفعة لجميع الخطوات اللاحقة التي أدت إلى إحداث تقدم على صعيد إنهاء النزاع المسلح بين الفرقاء الليبيين.

وأعرب ماس عن رغبة بلاده بمواصلة الجهود الرامية إلى مواصلة العمل على توحيد ليبيا، والمحافظة على وقف إطلاق النار ومواصلة العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وتأتي تصريحات المسئول الألماني بمناسبة مرور عام على عقد المؤتمر الدولي الذي استضافته الحكومة الألمانية في برلين تحت إشراف الأمم المتحدة، وشارك فيه قادة الدول الضالعة في الأزمة الليبية.

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