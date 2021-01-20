خطوات التسجيل مجانا على بنك المعرفة المصرى

لا يعرف الكثير من الطلاب خطوات التسجيل مجاناً على بنك المعرفة المصري؛ لذا يبحثون عنه عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، ومن خلال الجروبات التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال هذه الفترة لمتابعة دروسهم، وذلك بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد.





ويعتبر بنك المعرفة المصري، أكبر مشروع تعليمي إلكتروني تم تأسيسه خلال هذه الفترة، حيث يضم جميع مصادر المعرفة على الإنترنت، مما يساعد الطلاب والباحثين، وتعد فرصة كبيرة للحصول على موارد تعليمية مجانية للتعليم والأبحاث العلمية على كافة المستويات حول العالم.

خطوات التسجيل مجاناً على بنك المعرفة المصري

يستطيع الطالب أن يستفيد من بنك المعرفة بشكل كبير لأنه يضم مجموعة كبيرة من الأبحاث العلمية والكتب والمراجع الفهارس، لجميع المراحل التعليمية والدراسات العليا.





ويمكن للطلاب الدخول عبر الرابط الآتي: ( من هنا )، ثم يقوم بتحديد الصف الدراسي الذي يتبع له الطالب من أيقونة الدليل الدراسي، حيث يضغط الطالب على أيقونة استمرار، ومن خلالها سيحصل على كم هائل من المعلومات، حيث يتطلب تسجيل الدخول عدة بيانات، وهي: اسم الطالب، إضافة إلى البريد الإلكتروني، ثم رقم الموبايل، وتاريخ الميلاد، وإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

بوابات موقع بنك المعرفة المصري

يضم بنك المعرفة المصري 4 بوابات رئيسية لأربعة مراحل عمرية مختلفة، وهم: بوابة الصغار، وهي مخصصة للأطفال وتضم قصص مصورة ورسوم متحركة للأطفال، إضافة إلى ألعاب تعليمية، وأما بوابة طلاب المدارس والجامعات، وتحتوي على المقررات الدراسية، والمصادر التعليمية من جميع دور النشر، وأما بوابة الباحثين وهي مخصصة لطلاب الدراسات العليا والباحثين، ويتطلب التسجيل من داخل الجامعة، ويحتوى على دوريات علمية ومصادر ومراجع مختلفة، وأخيرًا البوابة العامة وهي متاحة لجميع المواطنين من الرجال والنساء الذين انتهوا من دراستهم.

روابط بنك المعرفة المصري على وسائل التواصل

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها للطلاب أن يتواصلوا مع بنك المعرفة وهي: صفحة الفيس البوك: ( من هنا





وأما صفحة البنك على جوجل بلس: ( من هنا