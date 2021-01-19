محروس: تكثيف عمليات التعقيم للوقاية من كورونا بجميع المطارات

وجه المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بضرورة تكثيف عمليات التعقيم وتطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بجميع المطارات ومقار العمل بالشركات التابعة، خاصة في ظل تداعيات الموجة الثانية من الفيروس.يأتي ذلك بالتزامن مع استضافة نادي إيرو سبورت التابع للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للجمعيات العمومية السنوية لشركات الطيران المدني، حيث يقوم النادي بتعقيم كل قاعات الاجتماعات والصالات الرياضية والمكاتب الإدارية وجميع الأروقة.وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة "سلبي" قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.