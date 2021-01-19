محافظ الإسكندرية يشدد على رفع درجة الاستعداد لمواجهة النوة وتصريف مياه الأمطار
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:22 م
هبه عويضهطباعة
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء للتعامل مع النوة الحالية.
وكلف جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
وفي هذا الصدد، تابع الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، تعامل الأجهزة المعنية مع رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وكسح التجمعات بمطلع كوبري سيدي جابر، وميدان فيكتور عمانويل، ومطلع كوبري العوايد ومناطق متفرقة بنطاق حي شرق.
وكانت قد أعلنت محافظة الإسكندرية أنه بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أفادت بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط، رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.
وتابعت أنه تشير التوقعات إلى زيادة سرعة الرياح من ٢٥ إلى ٣٣ عقدة، وارتفاع الموج من ٣.٥ إلى ٤.٥ متر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.
وكلف جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
وفي هذا الصدد، تابع الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، تعامل الأجهزة المعنية مع رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وكسح التجمعات بمطلع كوبري سيدي جابر، وميدان فيكتور عمانويل، ومطلع كوبري العوايد ومناطق متفرقة بنطاق حي شرق.
وكانت قد أعلنت محافظة الإسكندرية أنه بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أفادت بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط، رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.
وتابعت أنه تشير التوقعات إلى زيادة سرعة الرياح من ٢٥ إلى ٣٣ عقدة، وارتفاع الموج من ٣.٥ إلى ٤.٥ متر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.
محافظ الإسكندرية يشدد على رفع درجة الاستعداد لمواجهة النوة وتصريف مياه الأمطار
محافظ الإسكندرية يشدد على رفع درجة الاستعداد لمواجهة النوة وتصريف مياه الأمطار
محافظ الإسكندرية يشدد على رفع درجة الاستعداد لمواجهة النوة وتصريف مياه الأمطار
محافظ الإسكندرية يشدد على رفع درجة الاستعداد لمواجهة النوة وتصريف مياه الأمطار