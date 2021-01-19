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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على رفع درجة الاستعداد لمواجهة النوة وتصريف مياه الأمطار

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:22 م
رفع درجة الاستعداد
رفع درجة الاستعداد لمواجهة النوة وتصريف مياه الأمطار
هبه عويضه
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء للتعامل مع النوة الحالية.

وكلف جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وفي هذا الصدد، تابع الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، تعامل الأجهزة المعنية مع رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وكسح التجمعات بمطلع كوبري سيدي جابر، وميدان فيكتور عمانويل، ومطلع كوبري العوايد ومناطق متفرقة بنطاق حي شرق.

وكانت قد أعلنت محافظة الإسكندرية أنه بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أفادت بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط، رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.

وتابعت أنه تشير التوقعات إلى زيادة سرعة الرياح من ٢٥ إلى ٣٣ عقدة، وارتفاع الموج من ٣.٥ إلى ٤.٥ متر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.
محافظ الإسكندرية يشدد على رفع درجة الاستعداد لمواجهة النوة وتصريف مياه الأمطار
محافظ الإسكندرية يشدد على رفع درجة الاستعداد لمواجهة النوة وتصريف مياه الأمطار
محافظ الإسكندرية يشدد على رفع درجة الاستعداد لمواجهة النوة وتصريف مياه الأمطار
محافظ الإسكندرية يشدد على رفع درجة الاستعداد لمواجهة النوة وتصريف مياه الأمطار

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