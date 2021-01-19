بالتزامن مع برودة الطقس.. مشروبات وأطعمة تدفئ الجسم

• البطاطا الحلوة

• الفاصوليا البيضاء

• الشوفان

• التفاح

أما عن المشروبات:

• الزنجبيل

• حمص الشام

• الشاي الأخضر

مع دخول فصل الشتاء يتجه العديد من الأشخاص لتدفئة الجسم عن طريق التركيز على المشروبات والأطعمة التي تصدر للجسم حرارة تحميه من برد الشتاء ومن هنا نرصد إليكم بعض هذه الأطعمة والمشروبات الموصي التركيز عليها خلال هذا الفصل.تعتبر البطاطا الحلوة من الأطعمة الرئيسية والمفيدة للغاية في الشتاء نظرًا لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن التي من شأنها إمداد الجسم بالطاقة اللازمة.من المأكولات الغنية بالفيتامينات والتي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للشعور بالحرارة، كما يمكن دمج الفاصوليا مع العديد من الخضروات الأخرى من خلال شوربة دافئة غنية بالمعادن.من الحبوب الكاملة الغنية بالبروتين والذي يمد الجسم بالطاقة اللازمة كما يزيد من الشعور بالشبع، ويمكن تحضير الشوفان من خلال إضافة بروتينات كاللحوم والدجاج إليه.يعطي مزيد من الدفء والطاقة، فيعد التفاح طريقة مميزة للتدفئة، حيث يوجد به العديد من الألياف المميزة لتدفئة الجسم، حيث يحتوي على عنصر الحديد لما يزيد من مناعة الجسم.يعتبر من المشروبات الرئيسية التي تساعد الجسم على الشعور بالدفء، كما أنه ينشط الدورة الدموية، كما أن تناوله يعطي مزيد من الشعور بالشبع، لمقاومة برودة الجو ويمكن تناوله من خلال خلطه بالمزيد من الأعشاب الأخرى.يعتبر من المشروبات التي تعمل على تدفئة الجسم من خلال تناوله دافئًا مع وضع الكمون والشطة بالإضافة لليمون والطماطم.يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات الدافئة التي تحتوي على مضادات أكسدة كما أنه يعمل على حرق السعرات الحرارية ويخلص الجسم من السموم.