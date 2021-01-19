رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بالتزامن مع برودة الطقس.. مشروبات وأطعمة تدفئ الجسم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:33 م
• البطاطا الحلوة
• البطاطا الحلوة
شيماء دهب
طباعة
مع دخول فصل الشتاء يتجه العديد من الأشخاص لتدفئة الجسم عن طريق التركيز على المشروبات والأطعمة التي تصدر للجسم حرارة تحميه من برد الشتاء ومن هنا نرصد إليكم بعض هذه الأطعمة والمشروبات الموصي التركيز عليها خلال هذا الفصل.

• البطاطا الحلوة
تعتبر البطاطا الحلوة من الأطعمة الرئيسية والمفيدة للغاية في الشتاء نظرًا لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن التي من شأنها إمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

• الفاصوليا البيضاء
من المأكولات الغنية بالفيتامينات والتي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للشعور بالحرارة، كما يمكن دمج الفاصوليا مع العديد من الخضروات الأخرى من خلال شوربة دافئة غنية بالمعادن.

• الشوفان
من الحبوب الكاملة الغنية بالبروتين والذي يمد الجسم بالطاقة اللازمة كما يزيد من الشعور بالشبع، ويمكن تحضير الشوفان من خلال إضافة بروتينات كاللحوم والدجاج إليه.

• التفاح
يعطي مزيد من الدفء والطاقة، فيعد التفاح طريقة مميزة للتدفئة، حيث يوجد به العديد من الألياف المميزة لتدفئة الجسم، حيث يحتوي على عنصر الحديد لما يزيد من مناعة الجسم.

أما عن المشروبات:

• الزنجبيل
يعتبر من المشروبات الرئيسية التي تساعد الجسم على الشعور بالدفء، كما أنه ينشط الدورة الدموية، كما أن تناوله يعطي مزيد من الشعور بالشبع، لمقاومة برودة الجو ويمكن تناوله من خلال خلطه بالمزيد من الأعشاب الأخرى.

• حمص الشام
يعتبر من المشروبات التي تعمل على تدفئة الجسم من خلال تناوله دافئًا مع وضع الكمون والشطة بالإضافة لليمون والطماطم.

• الشاي الأخضر
يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات الدافئة التي تحتوي على مضادات أكسدة كما أنه يعمل على حرق السعرات الحرارية ويخلص الجسم من السموم.

موضوعات متعلقة

النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة

الزمالك ينتزع صدارة الدوري من الأهلي بالفوز على الجونة

جمع بين مناصب.. زعيم الأغلبية بالبرلمان يتهم أسامة هيكل بمخالفة الدستور

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

الصور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

سفير بيلاروسيا يزور جامعة بني سويف التكنولوجية لبحث التعاون (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

حقيقة توقيع عقوبة على أشرف بن شرقي

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

القضاء البريطانى ينظر فى طلب ميجان ماركل بشأن «ديلى مايل»

تردد قناة مودى للأطفال الجديد 2021

منشآت غير قانونية تشكّل خطرًا على مدينة كارال الأثرية فى البيرو

وفاة الشيخ الناموس عميد الموسيقيين الجزائريين عن عمر يناهز 100 عام

أيام زمان

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

«بعدما قررت اعتزال السينما».. حكاية أول فيلم للفنانة شادية

«عاش وحيدًا وناصر أخذ نصف ثروته».. أيام زكي رستم الأخيرة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

من الأرشيف| نزار قباني: لا شعر حقيقي إلا بالخروج على القانون

قصة صورة للسادات مع نجلى إحسان عبدالقدوس فى الإسكندرية

فرقة الإنشاد على مسرح «الجمهورية» 21 يناير

نبيل عمر يضع يده فى عش الدبابير.. الشيطان وتجديد الفكر الدينى كتاب جديد من دار غراب