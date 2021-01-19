توزيع 28 طن لحوم مجمدة على الأسر الأكثر احتياجًا بالغربية

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بمتابعة توزيع ٢٨ طنا من اللحوم المجمدة على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى محافظة الغربية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، حيث بدأ توزيع اللحوم اليوم ويستمر لمدة ١٢ يوما بمختلف القرى.يذكر أن إجمالي ما تم توزيعه من اللحوم المجمدة على الأسر الأكثر احتياجا بالغربية بلغ أكثر من ٣٧٠ طنا حتى الآن.