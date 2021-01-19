702 إصابة بكورونا في بنجلاديش

سجلت بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، 702 إصابة و20 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).وقالت وزارة الصحة البنجلاديشية، في بيان لها: إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 529031 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 7942 حالة وفاة.وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في بنجلاديش بلغ 473855 حالة، لتبلغ نسبة التعافي 6. 89 في المئة من مجموع الإصابات.