448 إصابة و13 وفاة بكورونا في ميانمار

سجلت ميانمار، اليوم، 448 إصابة و13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقالت وزارة الصحة بميانمار، في بيان لها، إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 135243 حالة في حين بلغت حصيلة الوفيات 2986 حالة.وأشارت الوزارة إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في ميانمار بلغ 118657 حالة، لتبلغ نسبة التعافي 7ر87 في المئة من مجموع الإصابات.