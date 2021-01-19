نائبة: السيسي وملك الأردن توافقت رؤيتهما لتسوية أزمات المنطقة

قالت رانية الجزايرلي، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأردن تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وتأكيدًا للروابط المُتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وما تستند إليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك.أضافت رانية، في بيان الثلاثاء، أن المباحثات التي عقدت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بن الحسين ناقشت سبل التعاون بين البلدين الأشقاء في كافة مجالات التعاون التجاري والتنموي والاستثماري، بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، فضلًا عن التعاون الأمني وتبادل المعلومات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بتطورات القضية السورية والليبية واليمنية والعراقية، ومناقشة سبل آليات مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المُتطرف.كما أكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي وملك الأردن توافقت رؤيتهما بشأن تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وتقويض خطر الإرهاب والتطرف، بما يستعيد الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.