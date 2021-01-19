إجراءات فورية من محافظ المنوفية بعد انقطاع الكهرباء بالمستشفى التعليمي

انتقل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، يرافقه نائبه محمد موسي، واللواء عماد يوسف، السكرتير المساعد، للمستشفى التعليمي فور ورود إخطار بعطل كهربائي مفاجئ في الدور الثاني في المستشفى التعليمي في العناية.وكلف وكيل وزارة الكهرباء بتوفير مولدات إضافية بجوار المستشفى طوال الليل، تحسبا لأي طوارئ وإرسال فنييين من المديرية، لمساعدة فنيي المستشفى التعليمي في إصلاح العطل، كما كلف مسئولي المحافظة بتوفير مولدات أخرى احتياطية للتعامل مع أي طوارئ طوال هذه الليلة.وفي الوقت نفسه استمع المحافظ للأطقم الطبية والتمريض، واطمأن بنفسه على المرضى، مؤكدا أن حالة المرضى مستقرة، ولم تحدث أي أضرار للمرضي المتواجدين، وتمت عودة التيار الكهربائي، مشددا على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى.كما كلف السكرتير المساعد بالتواجد الدائم في المستشفى، لحين وصول المولدات والتأكد من انتظام الوضع بصورة كاملة، فضلا عن تكليف مدير غرفة عمليات المحافظة بإقامة كاملة طوال الليل، للمساعدة في أي طوارئ، وتسهيل أية عقبات أمام مسئولي المستشفى التعليمي.