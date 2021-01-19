رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصة صورة للسادات مع نجلى إحسان عبدالقدوس فى الإسكندرية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:04 م
صورة للسادات
صورة للسادات
آلاء حسن
طباعة
علاقة صداقة قوية جمعت بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات والكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس لسنوات، بدأت قبل تولي الأول مهام منصبه كرئيس للجمهورية (17 أكتوبر 1970 - 6 أكتوبر 1981).

وفي صورة نادرة للسادات مع نجلي إحسان عبدالقدوس محمد وأحمد، تظهر فيها مدى العلاقة الجيدة، من خلال مداعبته لهما على شاطئ سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية.

لكن لم تستمر هذه العلاقة طويلا، فقد انتقد إحسان عبدالقدوس السادات في مقال نشره بالأهرام جاء تحت عنوان "تساؤلات حول خطاب السادات"، وبناء عليه قرر السادات عزله من رئاسة تحرير الأهرام، والاكتفاء بأن يكون مستشارًا للجريدة.

وتولى إحسان رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف، وكان عمره وقتها 26 عامًا، وهي المجلة التي أسستها والدته فاطمة اليوسف، وقد استلم رئاسة تحريرها بعد ما نضج في حياته، لكن لم يمكث طويلًا في روزا ليقدم استقالته بعد ذلك، ويترك رئاسة المجلة لأحمد بهاء الدين، ويتولى بعدها رئاسة تحرير أخبار اليوم من عام 1966 إلى 1968، ومن ثم عين في منصب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب رئيس التحرير في الفترة بين 1971 إلى 1974.

كانت لإحسان مقالات سياسية تعرّض بسببها للسجن والاعتقال، ومن أهم القضايا التي طرحها قضية الأسلحة الفاسدة التي نبهت الرأي العام إلى خطورة الوضع، وقد تعرض إحسان لمحاولات اغتيال عدة مرات، كما سجن بعد الثورة مرتين في السجن الحربي، وأصدرت مراكز القوى قرارًا بإعدامه، وبالرغم من موقفه تجاه اتفاقية كامب ديفيد إلا أنه في قصصه كان متعاطفا مع اليهود كما في قصص "كانت صعبة ومغرورة" و"لا تتركوني هنا وحدي".

موضوعات متعلقة

الصحة: انخفاض ملحوظ في أعداد تردد حالات كورونا على المستشفيات

النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

هاجم زملاءه ودولة أجنبية.. طرد نائب من جلسة مجلس النواب

الصور

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

الصحة: انخفاض ملحوظ في أعداد تردد حالات كورونا على المستشفيات

الزمالك ينتزع صدارة الدوري من الأهلي بالفوز على الجونة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

القضاء البريطاني ينظر في طلب ميجان ماركل بشأن «ديلي مايل»

تردد قناة مودى للأطفال الجديد 2021

منشآت غير قانونية تشكّل خطرًا على مدينة كارال الأثرية فى البيرو

وفاة الشيخ الناموس عميد الموسيقيين الجزائريين عن عمر يناهز 100 عام

أيام زمان

«سموك حساس».. حكاية فريد الأطرش مع ملك المغرب التى أغضبت عبدالوهاب

سناء جميل تهاجم المهندس.. وعمو فؤاد: «مليش أنا في السياسة»

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

قصة صورة للسادات مع نجلى إحسان عبدالقدوس فى الإسكندرية

فرقة الإنشاد على مسرح «الجمهورية» 21 يناير

نبيل عمر يضع يده فى عش الدبابير.. الشيطان وتجديد الفكر الدينى كتاب جديد من دار غراب

عرض الماريونت «علي بابا والأربعين حرامي» يعود إلى مسرح البالون