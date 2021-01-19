والي كسلا يثمّن استعادة الجيش الأراضي السودانية من إثيوبيا

ثمّن أمين عام حكومة ولاية كسلا، الطيب محمد الشيخ، اليوم، الجهود المقدرة للقوات المسلحة السودانية في حماية الحدود والأراضي السودانية، وإعادة الانتشار في مناطق الفشقة الصغرى والكبرى التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا.ودعا الشيخ، في كلمة وجهها لمواطني الولاية بالفعاليات الرسمية والشعبية، بالوقوف جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة لإعادة سيطرتها واستردادها الكامل للأراضي السودانية بالفشقة، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وقال إن ما قامت به القوات المسلحة وهى تحمي الحدود مع دول الجوار يجىء في إطار الواجب الوطني المقدس تجاه حراسة ممتلكات الشعب السوداني ومقدراته، الأمر الذي يتطلب الشد من عضد القوات المسلحة ممثلة في القائد العام وقادة القوات المسلحة على مستوى المنطقة الشرقية.وأشار والي كسلا إلى إقامة النفرات لدعم القوات المسلحة حتى تحمي الحدود مع دول الجوار وتستعيد كل الأراضي التي تعرضت إلى هجمات من الميليشيات.