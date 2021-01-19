التحقيق في ضبط أجنبى بحوزته توكيلان مزوران بمدينة نصر

تباشر نيابة مدينة نصر الجزئية التحقيقات في اتهام شخص يحمل جنسية أجنبية بحيازة توكيلين مزورين قبل تقديمهما لمكتب الشهر العقارى.كانت قد تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط المتهم وبحوزته توكيلان مزوران قبل تقديمهما لمكتب الشهر العقارى فى مدينة نصر.وأكدت معلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة اعتزام أحد الأشخاص التقدم إلى أحد مكاتب الشهر العقارى وبحوزته توكيل مزور.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطه وتبين أنه يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.وبتفتيشه عثر بحوزته على توكيل صادر من إحدى السيدات تحمل ذات الجنسية "متوفاة" لصالح زوجها "يحمل ذات الجنسية"، ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لأحد مكاتب التوثيق فى حق البيع للنفس وللغير بشأن إحدى الشقق الكائنة بمنطقة مدينة نصر- توكيل صادر من زوج السيدة المشار إليها لصالح المتهم، ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لذات مكتب التوثيق فى حق بيع للنفس والغير بشأن ذات الشقة، وجميعها مزورة.وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من زوج السيدة المذكورة بقصد التصرف بالبيع فى الشقة المشار إليها لصالح أحد الأشخاص، نظير مبلغ مالى، وعدم علمه بكونها مزورة.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.