اليونان تسجل 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اليونان، الثلاثاء، تسجيل 566 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات الى 149462 اصابة.وقالت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان، في بيان الثلاثاء، إنه تم تسجيل 30 حالة وفاة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 5518 حالة.أضاف البيان أن 17 حالة من بين الإصابات الجديدة تم الكشف عنها عبر بوابات الدخول إلى الأراضي اليونانية في حين ان بقية الحالات رصدت في مناطق متفرقة بالبلاد من بينها 228 حالة بمنطقة (أتيكا) التي تضم العاصمة أثينا و72 حالة بمنطقة (ثيسالونيكي) شمالي اليونان.وأوضح أن من بين إجمالي الإصابات 5786 حالة لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و45808 حالات نتيجة مخالطتهم أشخاصًا مصابين باليونان حيث يشكل الرجال منهم 52.1%.أشار الى وجود 320 مصابًا يتلقون حاليًا العلاج في وحدات العناية المركزة ويستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.