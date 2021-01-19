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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص أراضٍ بالمناطق الصناعية لـ7 مشروعات استثمارية بالبحيرة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:02 م
هشام آمنة
هشام آمنة
البحيرة معوض هويدى
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وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية خلال اجتماعه- اليوم- برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وبحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد للمحافظة، وأعضاء اللجنة على تخصيص أراضٍ بالمناطق الصناعية لعدد ٧ مشروعات استثمارية بتكلفة ٣٦ مليونا و٧٧٠ ألف جنيه وتوفر ١٢٩ فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة ٥ مشروعات بإجمالي تكاليف استثمارية ١٧ مليونا و٣٤٨ ألف جنيه وتوفر ٥٥ فرصة عمل في مجالات بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون.

"خلط وتعبئة أسمدة ورقية سائلة وبودرة- محل تجارة أسمدة ومبيدات ومستلزمات زراعية - محل مستلزمات صناعية وأجهزة أمن صناعي- محل حدايد وبويات ومستلزماتها- ورشة صيانة معدات ثقيلة وخفيفة".

كما تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة عدد ٢ مشروع بإجمالي تكاليف استثمارية ١٩ مليونا و٤٢٢ ألف جنيه وتوفر ٧٤ فرصة عمل في مجالات "تصنيع منتجات البان وتخزينها وتبريدها- مصنع بطاطس نصف مقلية" بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى.

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة ٢٠٠ م٢ لإنشاء نقطة حماية مدنية بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، وكذا تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات بالمناطق الصناعية وأعمال الترفيق الجارية بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى.

وأكد اللواء هشام آمنة على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة في دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية والتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.


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