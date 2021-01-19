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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شفاء المخرج مرقص عادل من كورونا: «محبتكم حَلّت أيامي»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:27 م
مرقص عادل
مرقص عادل
محمد مجدي
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أعلن المخرج مرقص عادل تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وكتب مرقص، عبر حسابه قائلًا:"الحمد لله، أنا خرجت من المستشفي من كام يوم وفي البيت (لسّه على جهاز الأكسجين بس نشكر ربنا) الموضوع كان كبير معايا حبتين أنا كنت من الـ20٪؜ اللي بيحتاجوا رعاية طبية مش كل الناس كده.. متقلقوش بس خلوا بالكم"، وتابع:"أولًا فرحان أوي بالتجربة دي لحد آخرها،
محبتكم وقلقكم عليا عندي كبير أوي واحد واحد وواحدة واحدة، شكرًا من كل قلبي حقيقي على المحبة أغلى شىء في الحياة وأنقى مشاعر هى المحبة، ثانيًا التجربة بتعلم كتير أوي وبتغير وبتعيد ترتيب الأولويات وبتفرق في عمرك وبتغير منظورك للحياة بكل تفاصيلها وخصوصًا في الناس بتقَدر وبتتعلم وبترتب".

وواصل:"ثالثًا.. الموت قريب جدًا، السن مبيفرقش ولا الصحةً وأنا في العناية خرج جنبي 6 أشخاص وحالات متوفين أهاليهم كانوا بيزوروهم في الزيارة مع أهلي وفيهم حالات كانت أقل من حالتي، الأحباب هم الباقيين ركزوا معاهم أوي، الألم والوجع اللي مريت بيهم 14 يوم رعاية والأكسجين مش بيتحسن كان فيهم مفاهيم كتير".

وتابع:"رابعًا أنا آسف، وآسف لكل حد زعلان مني آسف لو حد ضايقته وأنا مش واخد بالي أو واخد وكنت عنيد، آسف لو مقدرتش أكون أحسن في بعض المواقف، أنا من دلوقتي مش زعلان، لأن الحياة متستاهلش ولو في صراعات وهجوم أنا مش زعلان ولو حد بيتخانق على شغلانة، صدقني مش مستاهلة أنا من النهاردة مش زعلان من حد وآسف لكل حد وفرحان بكل محب حقيقي".

واختتم:"أوعدكم بكرة بمنظور مختلف ومشاريع جديدة أفضل، ويمكن أنا أحاول أبقي إنسان أفضل
وكفنان أكون متطور برؤية جديدة وأعمال جديدة، هنا بقي أرجوكم تدعولي إن ده يتحقق وتساعدوني علي ده شكرًا لحضراتكم وأكرر أنا فرحان أوي بمحبتكم اللي حَلّتْ الألم والوجع والفترة الصعبة هاتلي يا بكرة صفحة جديدة وأخيرًا وليس آخرًا أمي وأختي وخالي وأهلي كلكم شكرًا لا تكفي كل اللي انتم قدمتوه من تضحيات ووقت ومحبة أنا بحبكم وممتن وبشكركم من كل قلبي".

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