«كان مش لاقي ياكل».. كيف اكتشف عبدالمنعم مدبولي الزعيم؟

عرف عن الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، إلى جانب خفة الظل والكوميديا التي كان يقدمها على الشاشة اكتشافه للعديد من النجوم والنجمات، وكان من بين هؤلاء النجوم الزعيم عادل إمام الذي جمعته العديد من الأعمال مع الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي كان من بينها مسرحية مدرسة المشاغبين التي تركها مدبولي بسبب تمرد جيل الشباب في ذلك الوقت عادل إمام وسعيد صالح، بعدما وضع الزعيم أقدامه على طريق النجومية.في أحد البرامج التلفزيونية روى الفنان الراحل حكاية اكتشافه لعادل إمام ودخوله إلى عالم الكوميديا من خلال مسرحية "أنا وهو وهى"، وكيف أنه قدم عادل إمام على خشبة المسرح كنجم كوميدي:" كان عادل إمام لديه استعداد للكوميديا وأنا كنت أبحث عن شخص ذو مواصفات خاصة لدور باشكاتب المحامي في مسرحية أنا وهو وهي، ولازم يكون غلبان وفقير ورغم ذلك فاكر نفسه محامي ويحل محل المحامي في غيابه، وبحثت في فرقتي لم أجد، وأنا كنت أبحث عن واحد شكله معضّم وغلبان، فأخبروني أن هناك شاب في فرقة أخرى ينطبق عليه المواصفات وجاءني عادل إمام وعرضت عليه الدور ورفضت في البداية وأنه لا يريد التمثيل الكوميدي وأنه حصل على جوائز في مسرح الجامعة في التراجيدي، فطلبت منه أن يجرّب الدور في البروفات، وضحك جميع الموجودين وبالفعل لعب عادل إمام الدور وفتح له الطريق".