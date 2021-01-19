برلماني: المواطن المصري لم يشعر بعودة وزارة الإعلام

أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن الآمال كانت كبيرة على عودة وزارة الإعلام مرة أخرى في التعديل الوزاري الأخير من أجل ضبط المشهد الإعلامي وإعادة الإعلام المصري الحكومي لسابق عهده ولكن هذه التطلعات والطموحات لم تتحق بالشكل السليم في الوقت الذي نرى جهود مقدرة من الاعلام الخاص الذي يقوم بدورة بشكل فعال.وأوضح هندي، في تصريحات له، على هامش مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه لم يشعر المواطن المصري بدور وزارة الاعلام بعد عودتها إطلاقا ولم تحقق أي طفرة، وهو الأمر الذي يستلزم إعادة النظر لدورها حتى لا يكون وجودها دون عدمه، لافتًا إلى أن مصر تحتاج لوزارة إعلام بدور فعال يلمسه المواطن مثلما نرى في العديد من دول العالم، خاصة أن وزير الاعلام يشكل صورة للدولة وصوتها بجانب كافة الأجهزة المعاونة.واختتم هندي: "بالتأكيد أنه سمعنا كثيرا عن إصلاح ماسبيرو وإعادته لسابق عصره ولكن هذا لم يتحقق أيضا ولا تزال الإشكاليات قائمة، وتابع ما في البرلمان الماضي مناقشات حول إصلاحه ولكن يبقى الوضع على ما هو عليه ومن ثم أين هذا الإصلاح الذي سمعنا عنه كثيرا".