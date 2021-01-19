اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي بوزارات العدل الخليجية

عقدت لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الأول، يومي الاثنين والثلاثاء.وأوضح مجلس التعاون في بيان عبر موقعه الالكتروني، أن الاجتماع تناول المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، إذ تم مناقشة موضوع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في الأنظمة (القوانين)، وإحداث اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ بدول المجلس، وتوصلت اللجنة إلى التوصيات المناسبة حيالها.يأتي ذلك عقب اجتماع قمة دول المجلس بمدينة العلا السعودية بحضور قادة المجلس وتوقيع دول الخليج الثلاث السعودية والإمارات والبحرين على اتفاق مصالحة مع قطر.