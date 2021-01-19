المغرب: ضبط 45 حاولوا الهجرة إلى الساحل الإسباني

ضبطت سلطات الأمن المغربية المختصة، اليوم الثلاثاء، 45 شخصا حاولوا الهجرة بأساليب غير مشروعة وهم ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك داخل أحد المنازل المعدة للإيجار.وقالت مصادر أمنية إن المضبوطين أقاموا في المنزل خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف تسهيل نقلهم من السواحل المغربية ومنها إلى الأراضي الإسبانية بطريقة غير مشروعة.وتم استجواب المضبوطين في محاضر قانونية من طرف السلطات القضائية المختصة، في انتظار مباشرة إجراءات نقلهم نحو بلدانهم الأصلية، وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد هوية أعضاء شبكة التهجير المتورطين في هذه القضية.