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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تستقبل وفدًا من الإعلاميين الأفارقة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:06 م
الداخلية تستقبل وفدًا
الداخلية تستقبل وفدًا من الإعلاميين
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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استقبلت وزارة الداخلية، ممثلة فى (قطاع الإعلام والعلاقات، وأكاديمية الشرطة) وفدًا من الإعلاميين الأفارقة.

يأتي هذا فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الانفتاح والتواصل مع مسئولى الإعلام بالدول الإفريقية الصديقة.

وتفقد الإعلاميون الإدارات المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات، واستمعوا إلى شرح حول المهام التى يضطلع بها القطاع، والتى تهدف فى المقام الأول إلى تزويد وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالأخبار والمعلومات عن الوضع الأمنى بالبلاد فى إطار سياسة الوزارة بالتعامل بشفافية مع وسائل الإعلام المختلفة، لحرصها على نقل صورة صحيحة موثقة عن الأحداث الأمنية، وإحاطة الرأى العام علمًا بجهود الوزارة فى مجال مختلف المجالات.

كما طالع الوفد التقنيات الحديثة والإمكانيات المتطورة التى تعتمد عليها منظومة الإعلام والعلاقات بالوزارة بهدف تطوير رسالة الإعلام الأمنى وإبراز الجهود التى يقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية، وقد أشاد أعضاء الوفد بالمستوى التنظيمى المتطور لقطاع الإعلام والعلاقات وأعربوا عن رغبتهم فى الاستفادة من خبراته فيما يتصل برصد وتحليل الأخبار الأمنية المنشورة فى وسائل الإعلام المختلفة، فضلًا عن كيفية تنفيذ البرامج الإعلامية الهادفة لرفع الوعى الأمنى لدى المواطنين.

وخلال زيارتهم لأكاديمية الشرطة، اطلع الوفد الزائر على أساليب التدريب المتطورة التى يوفرها مركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة، فى شتى مجالات العمل الأمنى، كما قاموا بزيارة مكتبة المركز التى تضم العديد من الدراسات الأمنية.

كما قام الوفد بجولة تفقدية تضمنت عددًا من المنشآت التدريبية للوقوف على أحدث البرامج والأساليب التى تطبقها أكاديمية الشرطة فى مجالات التدريب العملى على مواجهة الجريمة وأساليب حفظ الأمن.

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