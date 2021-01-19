المملكة المتحدة تسجل 1610 وفيات بكورونا في يوم واحد

أحصت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، 1610 وفيات إضافية بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، ما يشكل عددا قياسيا منذ بدء تفشي الوباء، الذي تسبب بوفاة أكثر من 91 ألف شخص في البلاد، حسب دائرة الصحة العامة.وبلغ عدد الإصابات المؤكدة التي سجلت في 24 ساعة 33 ألفا و355 إصابة، وفق ما ذكرت الدائرة عبر تويتر، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى أكثر من 3،4 مليون.