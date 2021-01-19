رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بالأرقام.. أين وصلت كورونا في الوطن العربي؟

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:58 م
كورونا في الوطن
كورونا في الوطن العربي
سمر مدحت
طباعة
يحبس يوميًا العالم العربي أنفاسه إزاء التغييرات التي تحدث لفيروس كورونا المستجد، حيث يختلف المنحنى الوبائي في الوطن العربي باستمرار، على صعيد الإصابات والوفيات التي تحدث في البلدان العربية جراء الوباء العالمي.

دخلت الدول العربية كلها الموجة الثانية في آواخر العام الماضي 2020، واختلفت ما بين دول وصلت للذورة وآخرى تذبذب المنحنى الوبائي لديها بين الصعود والهبوط، وثالثة ارتفع لديها معدل الوفيات، ورابعة وصلت نسبة الشفاء بها إلى مراحل جيدة.

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا انخفاضًا من 1240 السبت، وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 459 ألفًا و671 حالة منذ بداية الجائحة في المغرب مطلع العام الماضي.

كما سجلت الوزارة 31 وفاة جديدة ارتفاعًا من 23 يوما، ليصل مجمل الوفيات إلى 7942، تعافى 988 حالة إضافية ليبلغ مجموع المتعافين 434925، وتعتبر المغرب من الدول مرتفعة الأعداد في الإصابات والوفيات الخاصة بفيروس كورونا.

واتساقًا مع ذلك ترصد "الدستور" في التقرير التالي أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الوطن العربي، في وقت وصل فيه أعداد الإصابات 94،869،153، ووصلت الوفيات إلى 2،028،894 حالة، بينما المتعافيين وصل عددهم 67،688،983.

في العراق بلغ عدد المصابين 608،232، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 12،944، مقابل 571،198 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

يليها المغرب التي وصل عدد المصابين فيها إلى 459،671، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 7،942، وأعداد الشفاء منذ بداية جائحة كورونا وصلت إلى 435،686.

وفي المركز الثالث كانت السعودية التي وصل أعداد المصابين بفيروس كورونا 364،929، مقابل 6،323 وفاة و356.848 حالة شفاء.

وفي المركز الرابع كان الأردن بموجب إصابات بفيروس كورونا بلغت 314،514، وعدد حالات وفيات بلغ 4،145، بينما حالات الشفاء كانت 300.348 منذ بداية الجائحة.

ثم الإمارات العربية المتحدة التي بلغ عدد المصابين بها نحو 253،261 منذ ظهور الفيروس لديها، مقابل 745 حالة وفاة، وعدد 231،675 حالة شفاء.

وفي المركز السادس كان لبنان بموجب إصابات بلغ 252،812 مقابل عدد وفيات بلغ 1،906، بينما أعداد حالات الشفاء كانت 154،608.

وأيضًا الكويت بلغ عدد المصابين فيها 157،777 في مقابل عدد وفيات بلغ 947 بينما أعداد حالات الشفاء وصلت إلى 151،496 حالة.

ثم تونس حيث وصل عدد المصابين فيها إلى 180،090، مقابل عدد حالات وفيات بلغ 5،692، أما أعداد الشفاء وصل إلى 131،019.

وجاءت مصر في المركز الثامن على مستوى العالم العربي حيث بلغ عدد المصابين 156،397 مقابل 8،583 حالة وفاة بينما حالات الشفاء بلغت 123،491.

ثم فلسطين بموجب عدد إصابات بلغ 152،031، مقابل أعداد وفيات بلغت 1،718، ووصل عدد حالات الشفاء 144،015.

ثم قطر في المركز العاشر بعدد إصابات بلغ 147،277 وسجلت 246 حالة وفاة و144،015 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وفي عمان بلغت أعداد الإصابات نحو 132،011 في مقابل 1،514 حالة وفاة، ونحو 124،398 حالة شفاء.

وبلغت أعداد الإصابات في ليبيا 109،088 مقابل 1،665 حالات وفاة بينما التعافي بلغ 88،062 حالة.

وفي الجزائر بلغت أعداد الإصابات نحو 103،833 مقابل 2،836 حالة وفاة بينما حالات الشفاء وصلت إلى 70،747.

ثم البحرين بموجب أعداد إصابات بلغت 96،195 مقابل 356 حالة وفاة و94،646 حالة شفاء.

موضوعات متعلقة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة بعد ضبط المتهمة بتصنيعها

الزمالك ينتزع صدارة الدوري من الأهلي بالفوز على الجونة

الصور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

سفير بيلاروسيا يزور جامعة بني سويف التكنولوجية لبحث التعاون (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

حقيقة توقيع عقوبة على أشرف بن شرقي

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

القضاء البريطانى ينظر فى طلب ميجان ماركل بشأن «ديلى مايل»

تردد قناة مودى للأطفال الجديد 2021

منشآت غير قانونية تشكّل خطرًا على مدينة كارال الأثرية فى البيرو

وفاة الشيخ الناموس عميد الموسيقيين الجزائريين عن عمر يناهز 100 عام

أيام زمان

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

«بعدما قررت اعتزال السينما».. حكاية أول فيلم للفنانة شادية

«عاش وحيدًا وناصر أخذ نصف ثروته».. أيام زكي رستم الأخيرة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

من الأرشيف| نزار قباني: لا شعر حقيقي إلا بالخروج على القانون

قصة صورة للسادات مع نجلى إحسان عبدالقدوس فى الإسكندرية

فرقة الإنشاد على مسرح «الجمهورية» 21 يناير

نبيل عمر يضع يده فى عش الدبابير.. الشيطان وتجديد الفكر الدينى كتاب جديد من دار غراب