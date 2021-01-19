بالأرقام.. أين وصلت كورونا في الوطن العربي؟

يحبس يوميًا العالم العربي أنفاسه إزاء التغييرات التي تحدث لفيروس كورونا المستجد، حيث يختلف المنحنى الوبائي في الوطن العربي باستمرار، على صعيد الإصابات والوفيات التي تحدث في البلدان العربية جراء الوباء العالمي.دخلت الدول العربية كلها الموجة الثانية في آواخر العام الماضي 2020، واختلفت ما بين دول وصلت للذورة وآخرى تذبذب المنحنى الوبائي لديها بين الصعود والهبوط، وثالثة ارتفع لديها معدل الوفيات، ورابعة وصلت نسبة الشفاء بها إلى مراحل جيدة.وبالأمس أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا انخفاضًا من 1240 السبت، وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 459 ألفًا و671 حالة منذ بداية الجائحة في المغرب مطلع العام الماضي.كما سجلت الوزارة 31 وفاة جديدة ارتفاعًا من 23 يوما، ليصل مجمل الوفيات إلى 7942، تعافى 988 حالة إضافية ليبلغ مجموع المتعافين 434925، وتعتبر المغرب من الدول مرتفعة الأعداد في الإصابات والوفيات الخاصة بفيروس كورونا.واتساقًا مع ذلك ترصد "الدستور" في التقرير التالي أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الوطن العربي، في وقت وصل فيه أعداد الإصابات 94،869،153، ووصلت الوفيات إلى 2،028،894 حالة، بينما المتعافيين وصل عددهم 67،688،983.في العراق بلغ عدد المصابين 608،232، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 12،944، مقابل 571،198 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.يليها المغرب التي وصل عدد المصابين فيها إلى 459،671، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 7،942، وأعداد الشفاء منذ بداية جائحة كورونا وصلت إلى 435،686.وفي المركز الثالث كانت السعودية التي وصل أعداد المصابين بفيروس كورونا 364،929، مقابل 6،323 وفاة و356.848 حالة شفاء.وفي المركز الرابع كان الأردن بموجب إصابات بفيروس كورونا بلغت 314،514، وعدد حالات وفيات بلغ 4،145، بينما حالات الشفاء كانت 300.348 منذ بداية الجائحة.ثم الإمارات العربية المتحدة التي بلغ عدد المصابين بها نحو 253،261 منذ ظهور الفيروس لديها، مقابل 745 حالة وفاة، وعدد 231،675 حالة شفاء.وفي المركز السادس كان لبنان بموجب إصابات بلغ 252،812 مقابل عدد وفيات بلغ 1،906، بينما أعداد حالات الشفاء كانت 154،608.وأيضًا الكويت بلغ عدد المصابين فيها 157،777 في مقابل عدد وفيات بلغ 947 بينما أعداد حالات الشفاء وصلت إلى 151،496 حالة.ثم تونس حيث وصل عدد المصابين فيها إلى 180،090، مقابل عدد حالات وفيات بلغ 5،692، أما أعداد الشفاء وصل إلى 131،019.وجاءت مصر في المركز الثامن على مستوى العالم العربي حيث بلغ عدد المصابين 156،397 مقابل 8،583 حالة وفاة بينما حالات الشفاء بلغت 123،491.ثم فلسطين بموجب عدد إصابات بلغ 152،031، مقابل أعداد وفيات بلغت 1،718، ووصل عدد حالات الشفاء 144،015.ثم قطر في المركز العاشر بعدد إصابات بلغ 147،277 وسجلت 246 حالة وفاة و144،015 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.وفي عمان بلغت أعداد الإصابات نحو 132،011 في مقابل 1،514 حالة وفاة، ونحو 124،398 حالة شفاء.وبلغت أعداد الإصابات في ليبيا 109،088 مقابل 1،665 حالات وفاة بينما التعافي بلغ 88،062 حالة.وفي الجزائر بلغت أعداد الإصابات نحو 103،833 مقابل 2،836 حالة وفاة بينما حالات الشفاء وصلت إلى 70،747.ثم البحرين بموجب أعداد إصابات بلغت 96،195 مقابل 356 حالة وفاة و94،646 حالة شفاء.