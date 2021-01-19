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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية تحدد الإجراءات الرئيسية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:08 م
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
وكالات
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حددت المفوضية الأوروبية، بوصفها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، عددًا من الإجراءات اللازمة لتكثيف مكافحة الوباء، عشية اجتماع القادة الأوروبيين على مستوى القمة يوم الخميس المقبل، والمكرسة للاستجابة المنسقة لأزمة كوفيد 19.

ودعت المفوضية، في بيان، الدول الأعضاء إلى تسريع نشر التطعيم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه بحلول مارس 2021 يجب تطعيم 80% على الأقل من الأشخاص فوق سن الثمانين، و80% من المتخصصين في الرعاية الصحية والاجتماعية في كل دولة عضو، وبحلول صيف 2021 ينبغي أن تكون الدول الأعضاء قد قامت بتطعيم ما لا يقل عن 70% من السكان البالغين.

وطالبت المفوضية الدول الأعضاء بالاستمرار في تطبيق التباعد الجسدي، والحد من الاتصالات الاجتماعية، ومكافحة المعلومات المضللة، وتنسيق قيود السفر، وتكثيف الاختبارات، وزيادة تتبع جهات الاتصال وتسلسل الجينوم لمواجهة المخاطر من المتغيرات الجديدة للفيروس.

وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي إنه نظرًا لأن الأسابيع الأخيرة شهدت اتجاهًا تصاعديًا في أعداد الحالات، فلا يزال يتعين القيام بالمزيد لدعم أنظمة الرعاية الصحية ومعالجة تنامي حالات تفشي الوباء في الأشهر المقبلة، مع تسريع التطعيم في جميع القطاعات ومساعدة الشركاء في غرب البلقان، والجوارين الجنوبي والشرقي وفي إفريقيا.

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