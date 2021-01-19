حريق هائل يلتهم زراعات القصب بمركز الوقف في قنا

نشب حريق هائل، مساء اليوم الثلاثاء، في عدة أفدنة من زراعات قصب السكر بمركز الوقف جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا بنشوب حريق في زراعات القصب بمركز الوقف شمالي قنا.فيما سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الإتربي، على حريق نشب في زراعات القصب بمركز الوقف شمالي قنا.وتم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء، برئاسة المقدم أحمد نعيم، والنقيب علاء ديب محمد.وتمت السيطرة عليه قبل وصوله للمناطق السكنية، وكذا حريق في غرفة ماكينة مياه ري، وتمت السيطرة عليه، فيما قد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.