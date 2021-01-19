«عندنا أمل يرجعلنا».. أسرة تبحث عن ابنها المختفي منذ 13 عامًا (فيديو)

وتابع والده: حررنا محضر شرطة في ذلك الوقت، وتم البحث عنه في كل محافظات الجمهورية شمالا وجنوبا والنشر بأوصافه في كل الصحف ولكن دون جدوى، مختتما "عندي أمل وعند والدته في عودته مرة أخرى إلى أحضاننا.. نعانى من غيابه وما زلنا نبحث عنه حتى الآن".





ما زال أمل أسرة الطفل هشام عاطف عجمي بمركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف موجود حتى الآن على الرغم من مرور 13 عاما على غياب الطفل بعد خروجه ولم يعد حتى الآن، وبحثت الأسرة عنه في كل أنحاء الجمهورية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"."الدستور" التقت بعاطف عجمي والد الطفل، وقال إن نجله خرج منذ 13 عاما وكان يبلغ من العمر ثماني سنوات وكان متفوقا دراسيا ومحبوبا من الجميع وكان يحضر حفل زفاف بجوار المنزل وأرسله أحد المعازيم لشراء علبه سجائر فشاهده أحد أصدقائه وأخبره بأنه سيخبر والدته أنه يشرب السجائر فخاف، واختفى ولم يعد حتى الآن منذ 29 يوليو من عام 2007.