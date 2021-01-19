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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير ميدان المحطة والسيد البدوي بطنطا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:26 م
الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تقوم بأعمال تطوير وتجميل ميدان المحطة ومحيط مسجد السيد البدوي طبقًا لمخططات هندسية تم وضعها بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتعيد لهذه الأماكن الطابع الإسلامي الخاص بها، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، مساء اليوم، داخل مدينة طنطا لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمدينة.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارعي الإسكندرية والفاتح، حيث تابع المحافظ وضع طبقة السن بشارع الإسكندرية، والذي يعتبر محورا حيويا يربط الطريق السريع بميدان المحطة، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر مارس القادم.

وأشاد الدكتور رحمي بمدى سرعة العمل في إنهاء الأعمال بميدان المحطة، والتي من المقرر الانتهاء منها بنهاية هذا الشهر، حيث تابع المحافظ دهان الواجهة الأمامية لمحطة السكة الحديد، وكذلك أعمال الجزيرة الوسطى في شارع المحطة، كما تابع وضع البلدورات لتحديد المحاور المرورية الجديدة.

كما تابع محافظ الغربية الأعمال الجارية بشارع السكة الجديدة المؤدي إلى مسجد السيد البدوي، والذي تم تصميمه علي الطراز الإسلامي، ليتماشى مع طبيعة المنطقة، وكذلك الأعمال المحيطة بمسجد السيد البدوي، والتي ستعيد للمنطقة رونقها الحضاري، وتقضي على وجود الباعة الجائلين بشكل نهائي.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلي شكاوى العديد من المواطنين، وأمر على الفور بتنفيذ طلبات المواطنين وحل مشاكلهم، ورافق المحافظ في الجولة رئيسا حي أول وثان طنطا، والعميد نهاد عويضة من الشركة القومية للإنتاج الحربي.
محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير ميدان المحطة والسيد البدوي بطنطا
محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير ميدان المحطة والسيد البدوي بطنطا
محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير ميدان المحطة والسيد البدوي بطنطا
محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير ميدان المحطة والسيد البدوي بطنطا

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