306 وفيات و10497 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، 306 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، و10497 إصابة جديدة.وكانت إيطاليا رصدت أمس الاثنين 377 وفاة و8824 إصابة.وسجلت إيطاليا إجمالا 83157 وفاة بمرض كوفيد- 19 الناتج عن الإصابة بالفيروس، و2.4 مليون حالة إصابة منذ بدء تفشي الجائحة في فبراير الماضي.