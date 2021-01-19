رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرهم سيدات نادى الجزيرة.. أشهر من تصدروا التريند فى 2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:47 م
سيدات نادى الجزيرة
سيدات نادى الجزيرة
جميلة على
طباعة
لا يكاد يمر الشهر الأول من عام 2021، حتى تصدرت مجموعة من الأخبار المتنوعة التريند، وغطت على قضايا عامة كبيرة تناقش تحت قبة البرلمان.

"الدستور" ترصد تلك المواضيع التى تصدرت التريند فى 2021:

سيدات نادى الجزيرة
تصدرت حفلة عيد ميلاد لسيدة من سيدات نادى الجزيرة التريند بعدما أطلقوا على الكعكة الخاصة بعيد الميلاد "كعكة جنسية" تحمل رسوم جنسية.

وواصلت نيابة قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار أحمد صفوت، تحقيقات موسعة في تلك الواقعة، وطلبت النيابة ضبط وإحضار الشيف الذى قام بعمل الكعكة وشيف آخر ساعده فى تصنيعها وذلك مع السيدة المتهمة.. كما قررت تحديد هوية السيدات المشاركات في الاحتفال لسماع أقوالهن في التحقيقات، واستدعاء مسئول من إدارة نادي الجزيرة؛ للتأكد من علمهم بالحفل وتحضيراته من عدمه.

التهمة الموجهة لسيدات الجزيرة "خدش الحياء العام"
وكانت المتهمة بصناعة تلك الكعكة أدلت بأقوالها أمام النيابة نافية تهمة خدش الحياء العام، مضيفة أن إحدى السيدات اعتدن على التعامل معها وشراء منتجاتها، وأنها طلبت منها عمل حلوى على شكل مميز بمناسبة عيد ميلاد إحدى صديقاتها، وكان تصنيع الحلوى دعابة منهم، وليس الهدف منه نشر الصور أو تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

عبير صبرى وعمرو الليثى
تصدرت حلقة الفنانة عبير صبرى، التي قدمتها مع الإعلامى عمرو الليثى فى 9 من يناير الحالى، من خلال برنامج واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة تريند محركات البحث جوجل، وذلك بعد التصريحات المثيرة التي قالتها لأول مرة، وكان أبرزها دعاءها بعودتها لارتداء الحجاب مرة أخرى.

وأضافت عبير صبرى: "كنت فى الجامعة وتحملت العديد من الأشياء وتعليم إخواتى وتوفير كافة الطلبات، ووالدى كان قوى ومحترم، ولأنه كان عسكرى كان من الممكن يكون فى تعامل بقوة ولا مجال للنقاش لأوامر الوالد".

وتابعت عبير صبرى: "أمى كانت أصعب فى تعاملها لأنها عصبية، وعلى الرغم أن والدى كان بيضربنى بالحزام بس كان حنين، وحلمت قبل وفاة والدى بأربع سنين إنه سيتوفى، والحمد لله أن الله أخفى عننا علم الغيب".

رانيا يوسف وحديثها حول الحجاب
فى 4 يناير الحالى تصدرت رانيا يوسف تريند جوجل كالعادة من خلال تصريحاتها المثيرة، بعد حوارها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، في برنامجه "مع الفارس" عبر قناة "الرشيد".

وتحدثت رانيا يوسف فى ردها على سؤال المذيع حول إمكانية ارتدائها الحجاب، حيث ردت رانيا يوسف، قائلة: "يا ساتر.. ليه كدة؟ الطرحة دي هتزود مني إيه؟ هو أنا كدة مش مستورة؟ هو أنا كدة لابسة مايوه؟، أنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى".

وأضافت: "من إمتى يا جماعة كنا محجبات.. الحجاب لم يُفرض علينا من 1400 عاما كما يُشاع.. الحجاب اتفرض علينا نهاية السبعينيات أوائل الثمانينيات.. عندنا زوجات مشايخ الأزهر وبناتهن كانوا ليسوا محجبات.. إحنا بنشوف الصور القديمة والأفلام الأبيض والأسود وحفلات أم كلثوم".

وتابعت رانيا: "الحجاب مش فرض.. بس اللي عايزة تتحجب براحتها.. دي حرية شخصية.. لكنه مش فرض.. لو كان فرض كان اتفرض علينا من 1450 سنة".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة

الصور

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

الصحة: انخفاض ملحوظ في أعداد تردد حالات كورونا على المستشفيات

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

القضاء البريطانى ينظر فى طلب ميجان ماركل بشأن «ديلى مايل»

تردد قناة مودى للأطفال الجديد 2021

منشآت غير قانونية تشكّل خطرًا على مدينة كارال الأثرية فى البيرو

وفاة الشيخ الناموس عميد الموسيقيين الجزائريين عن عمر يناهز 100 عام

أيام زمان

«سموك حساس».. حكاية فريد الأطرش مع ملك المغرب التى أغضبت عبدالوهاب

سناء جميل تهاجم المهندس.. وعمو فؤاد: «مليش أنا في السياسة»

«كان مش لاقي ياكل».. كيف اكتشف عبدالمنعم مدبولي الزعيم؟

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

قصة صورة للسادات مع نجلى إحسان عبدالقدوس فى الإسكندرية

فرقة الإنشاد على مسرح «الجمهورية» 21 يناير

نبيل عمر يضع يده فى عش الدبابير.. الشيطان وتجديد الفكر الدينى كتاب جديد من دار غراب

عرض الماريونت «علي بابا والأربعين حرامي» يعود إلى مسرح البالون