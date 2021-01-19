آخرهم سيدات نادى الجزيرة.. أشهر من تصدروا التريند فى 2021

لا يكاد يمر الشهر الأول من عام 2021، حتى تصدرت مجموعة من الأخبار المتنوعة التريند، وغطت على قضايا عامة كبيرة تناقش تحت قبة البرلمان."الدستور" ترصد تلك المواضيع التى تصدرت التريند فى 2021:سيدات نادى الجزيرةتصدرت حفلة عيد ميلاد لسيدة من سيدات نادى الجزيرة التريند بعدما أطلقوا على الكعكة الخاصة بعيد الميلاد "كعكة جنسية" تحمل رسوم جنسية.وواصلت نيابة قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار أحمد صفوت، تحقيقات موسعة في تلك الواقعة، وطلبت النيابة ضبط وإحضار الشيف الذى قام بعمل الكعكة وشيف آخر ساعده فى تصنيعها وذلك مع السيدة المتهمة.. كما قررت تحديد هوية السيدات المشاركات في الاحتفال لسماع أقوالهن في التحقيقات، واستدعاء مسئول من إدارة نادي الجزيرة؛ للتأكد من علمهم بالحفل وتحضيراته من عدمه.التهمة الموجهة لسيدات الجزيرة "خدش الحياء العام"وكانت المتهمة بصناعة تلك الكعكة أدلت بأقوالها أمام النيابة نافية تهمة خدش الحياء العام، مضيفة أن إحدى السيدات اعتدن على التعامل معها وشراء منتجاتها، وأنها طلبت منها عمل حلوى على شكل مميز بمناسبة عيد ميلاد إحدى صديقاتها، وكان تصنيع الحلوى دعابة منهم، وليس الهدف منه نشر الصور أو تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.عبير صبرى وعمرو الليثىتصدرت حلقة الفنانة عبير صبرى، التي قدمتها مع الإعلامى عمرو الليثى فى 9 من يناير الحالى، من خلال برنامج واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة تريند محركات البحث جوجل، وذلك بعد التصريحات المثيرة التي قالتها لأول مرة، وكان أبرزها دعاءها بعودتها لارتداء الحجاب مرة أخرى.وأضافت عبير صبرى: "كنت فى الجامعة وتحملت العديد من الأشياء وتعليم إخواتى وتوفير كافة الطلبات، ووالدى كان قوى ومحترم، ولأنه كان عسكرى كان من الممكن يكون فى تعامل بقوة ولا مجال للنقاش لأوامر الوالد".وتابعت عبير صبرى: "أمى كانت أصعب فى تعاملها لأنها عصبية، وعلى الرغم أن والدى كان بيضربنى بالحزام بس كان حنين، وحلمت قبل وفاة والدى بأربع سنين إنه سيتوفى، والحمد لله أن الله أخفى عننا علم الغيب".رانيا يوسف وحديثها حول الحجابفى 4 يناير الحالى تصدرت رانيا يوسف تريند جوجل كالعادة من خلال تصريحاتها المثيرة، بعد حوارها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، في برنامجه "مع الفارس" عبر قناة "الرشيد".وتحدثت رانيا يوسف فى ردها على سؤال المذيع حول إمكانية ارتدائها الحجاب، حيث ردت رانيا يوسف، قائلة: "يا ساتر.. ليه كدة؟ الطرحة دي هتزود مني إيه؟ هو أنا كدة مش مستورة؟ هو أنا كدة لابسة مايوه؟، أنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى".وأضافت: "من إمتى يا جماعة كنا محجبات.. الحجاب لم يُفرض علينا من 1400 عاما كما يُشاع.. الحجاب اتفرض علينا نهاية السبعينيات أوائل الثمانينيات.. عندنا زوجات مشايخ الأزهر وبناتهن كانوا ليسوا محجبات.. إحنا بنشوف الصور القديمة والأفلام الأبيض والأسود وحفلات أم كلثوم".وتابعت رانيا: "الحجاب مش فرض.. بس اللي عايزة تتحجب براحتها.. دي حرية شخصية.. لكنه مش فرض.. لو كان فرض كان اتفرض علينا من 1450 سنة".