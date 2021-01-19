محافظ الغربية يُكرم المدير المالي لحي ثانٍ طنطا لحصولها على الدكتوراه

كرَّم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، الدكتورة ريهام السيد غنيم، المدير المالي والإداري لحي ثان طنطا، لحصولها على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال.وتتناول رسالة غنيم، دور وسائل التواصل الاجتماعي في إدارة الأزمات، في إطار دعم القيادات الشبابية وبناء القدرات وتكريم المتميزين علميًا.وتمنى محافظ الغربية، للمدير المالي والإداري بطنطا، دوام التوفيق والنجاح.جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.