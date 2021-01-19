انقطاع الكهرباء عن طابق العناية بالمستشفى التعليمي بالمنوفية.. ومصدر يكشف التفاصيل

تسبب عطل فني في انقطاع التيار الكهربائي عن الطابق الثاني بالمستشفى التعليمي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم نقل المرضى إلى طابق آخر، وحل المشكلة سريعا، حرصا على حياة المرضى.وفور علمه، انتقل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ونائبه محمد موسى، إلى المستشفى، للاطمئنان على الوضع.فيما صرح مصدر طبي بالمستشفى التعليمي بالمنوفية لـ"الدستور"، بأن انقطاع الكهرباء عن طابق العناية المركزة بالمستشفى، يرجع إلى حدوث عُطل مفاجئ وقع في الوصلة بين محول الكهرباء ولوحة "الأرضي" للعناية المركزة، والتي يتواجد بها الآن 16 مريضا على أجهزة التنفس وشبكة الأكسجين.أضاف المصدر أن معظم الحالات المتواجدة على الأكسجين آمنة من البداية لعدم وجود علاقة مع الأكسجين وعددهم 11 حالة، فيما تعرضت 5 حالات للخطر لوجودهم على أجهزة تنفس مُعتمدة على الأكسجين، وتعامل الأطباء وفريق التمريض بسرعة لافتة من خلال عمل تنفس يدوي "أمبوباج".وعلى الفور قام محافظ المنوفية بالدفع بعدد 2 "ديزل" لسرعة تفادي الأزمة، فيما عادت الكهرباء مجددًا بعد تدخل الصيانة والاستعانة مؤقتًا بوصلة خارجية توفر الكهرباء بغرف العناية المركزة في المستشفى التعليمي، حتى تشغيل الديزلين.