الكويت تسجل أول إصابتين بسلالة كورونا المتحورة

أبلغ المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية وكالة الأنباء الرسمية (كونا) اليوم الثلاثاء بأن الكويت سجلت أول حالتي إصابة بسلالة متحورة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا، وهما لكويتيتين قدمتا من بريطانيا.وقال المتحدث إنهما خضعتا لاختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) قبل المغادرة إلى الكويت، لكن نتائج نفس الاختبار الذي أجري لهما عند الوصول جاءت إيجابية وأظهرت فحوص أخرى أنهما مصابتانبالسلالة الجديدة من الفيروس.وكانت الكويت علقت في السادس من يناير الرحلات الجوية التجارية المباشرة من بريطانيا وإليها حتى إشعار آخر، وذلك بعد فترة وجيزة من رفع إغلاق دام 12 يوما للحدود الجوية والبرية والبحرية بسبب مخاوف من انتشار سلالة كورونا الجديدة.وسجلت الكويت 158244 إصابة بكوفيد-19 في المجمل و948 وفاة منذ تفشي فيروس كورونا.