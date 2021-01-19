يلين تحضّ الكونجرس على «التصرف بمسؤولية» لدعم الاقتصاد الأمريكي

حضّت مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين أعضاء الكونجرس، اليوم الثلاثاء، على دعم حزمة المساعدات الكبيرة لاقتصاد البلاد الذي ضربته جائحة كوفيد-19.واقترح بايدن، الذي سيتولى منصبه الأربعاء، حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدة الشركات والأسر التي تكافح وسط الوباء، وسيتم تكليف يلين مهمة تمرير هذا القانون الضخم من خلال الكونجرس حيث يشعر البعض بالقلق من ارتفاع عجز الموازنة.ومن المقرر أن تقول يلين للجنة المالية في مجلس الشيوخ في جلسة تثبيتها في منصبها "لا الرئيس المنتخب ولا أنا، نقترح حزمة الإعفاء هذه بدون تقدير عبء ديون البلاد".وتضيف "لكن في الوقت الحالي، مع انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها تاريخيا، فإن أذكى شيء يمكننا القيام به هو التصرف بمسؤولية".إذا أكد الكونجرس تعيينها ستصبح يلين أول وزيرة للخزانة بعد أن كانت أيضا أول امرأة تتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي. وستتولى المنصب في وقت يحاول أكبر اقتصاد في العالم النهوض مجددا بعد الجائحة التي تسببت في تسريح عشرات الملايين من العمال وبتقلص حاد في النمو الاقتصادي.وستكون أيضًا واحدة من وزراء الخزانة القلائل الذين لديهم خلفية عن الاقتصاد والسياسة، عوضا عن العمل سابقا فقط في أحد مصارف الاستثمار في وول ستريت.ساعد مشروعا قانونين سابقين للمساعدة أقرهما الكونجرس في الحفاظ على البلاد من الانكماش الأسوأ من خلال تقديم القروض والمنح للشركات الصغيرة وتوسيع مساعدات البطالة.لكن هذا تسبب أيضًا في مضاعفة العجز في السنة المالية 2020، والذي قفز أكثر من 200 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.1 تريليون دولار، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق.وفيما شهدت بعض القطاعات انتعاشًا ثابتًا، هناك دليل على أن الانتعاش الموقت في تباطؤ، مع بيانات وزارة العمل الأسبوعية التي تظهر وتيرة تسريح العمال المتزايدة وفقدان الاقتصاد للوظائف في ديسمبر.ويخشى الاقتصاديون أيضًا أن يؤدي الوباء إلى تفاقم عدم المساواة في الولايات المتحدة.