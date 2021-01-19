رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

يلين تحضّ الكونجرس على «التصرف بمسؤولية» لدعم الاقتصاد الأمريكي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:31 م
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
حضّت مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين أعضاء الكونجرس، اليوم الثلاثاء، على دعم حزمة المساعدات الكبيرة لاقتصاد البلاد الذي ضربته جائحة كوفيد-19.

واقترح بايدن، الذي سيتولى منصبه الأربعاء، حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدة الشركات والأسر التي تكافح وسط الوباء، وسيتم تكليف يلين مهمة تمرير هذا القانون الضخم من خلال الكونجرس حيث يشعر البعض بالقلق من ارتفاع عجز الموازنة.

ومن المقرر أن تقول يلين للجنة المالية في مجلس الشيوخ في جلسة تثبيتها في منصبها "لا الرئيس المنتخب ولا أنا، نقترح حزمة الإعفاء هذه بدون تقدير عبء ديون البلاد".

وتضيف "لكن في الوقت الحالي، مع انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها تاريخيا، فإن أذكى شيء يمكننا القيام به هو التصرف بمسؤولية".

إذا أكد الكونجرس تعيينها ستصبح يلين أول وزيرة للخزانة بعد أن كانت أيضا أول امرأة تتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي. وستتولى المنصب في وقت يحاول أكبر اقتصاد في العالم النهوض مجددا بعد الجائحة التي تسببت في تسريح عشرات الملايين من العمال وبتقلص حاد في النمو الاقتصادي.

وستكون أيضًا واحدة من وزراء الخزانة القلائل الذين لديهم خلفية عن الاقتصاد والسياسة، عوضا عن العمل سابقا فقط في أحد مصارف الاستثمار في وول ستريت.

ساعد مشروعا قانونين سابقين للمساعدة أقرهما الكونجرس في الحفاظ على البلاد من الانكماش الأسوأ من خلال تقديم القروض والمنح للشركات الصغيرة وتوسيع مساعدات البطالة.

لكن هذا تسبب أيضًا في مضاعفة العجز في السنة المالية 2020، والذي قفز أكثر من 200 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.1 تريليون دولار، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق.

وفيما شهدت بعض القطاعات انتعاشًا ثابتًا، هناك دليل على أن الانتعاش الموقت في تباطؤ، مع بيانات وزارة العمل الأسبوعية التي تظهر وتيرة تسريح العمال المتزايدة وفقدان الاقتصاد للوظائف في ديسمبر.

ويخشى الاقتصاديون أيضًا أن يؤدي الوباء إلى تفاقم عدم المساواة في الولايات المتحدة.

موضوعات متعلقة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة بعد ضبط المتهمة بتصنيعها

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

«الصحة العالمية»: كورونا سيصبح في المستقبل من الفيروسات المتوطنة

الصور

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

الصحة: انخفاض ملحوظ في أعداد تردد حالات كورونا على المستشفيات

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

القضاء البريطانى ينظر فى طلب ميجان ماركل بشأن «ديلى مايل»

تردد قناة مودى للأطفال الجديد 2021

منشآت غير قانونية تشكّل خطرًا على مدينة كارال الأثرية فى البيرو

وفاة الشيخ الناموس عميد الموسيقيين الجزائريين عن عمر يناهز 100 عام

أيام زمان

«سموك حساس».. حكاية فريد الأطرش مع ملك المغرب التى أغضبت عبدالوهاب

سناء جميل تهاجم المهندس.. وعمو فؤاد: «مليش أنا في السياسة»

«كان مش لاقي ياكل».. كيف اكتشف عبدالمنعم مدبولي الزعيم؟

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

قصة صورة للسادات مع نجلى إحسان عبدالقدوس فى الإسكندرية

فرقة الإنشاد على مسرح «الجمهورية» 21 يناير

نبيل عمر يضع يده فى عش الدبابير.. الشيطان وتجديد الفكر الدينى كتاب جديد من دار غراب

عرض الماريونت «علي بابا والأربعين حرامي» يعود إلى مسرح البالون