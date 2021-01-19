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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أتيليه العرب» يحدد مواعيد معارض «ضي» للفن التشكيلي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:36 م
معارض «ضي» للفن التشكيلي
معارض «ضي» للفن التشكيلي
آلاء حسن
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حدد أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليري ضي، مواعيد عدد من المعارض لكبار الفنانين التشكيليين، التى ينظمها بمقره بضاحية المهندسين خلال ستة أشهر مقبلة.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن معرض ثلاثة فى مرايا اللون الذي افتتح به "ضي" نشاطه فى 2021 تنتهى فعالياته نهاية الأسبوع الجارى، لافتا إلى إنطلاق معرض "مبدعون خالدون" فى الثلاثين من يناير الجارى.

أضاف قنديل أن "ضي" يشهد إفتتاح ثلاثة معارض شخصية فى النحت والتصوير للفنانين باهر أبو بكر وآلاء نجم وخالد عز الدين حمودة، وذلك فى العشرين من فبراير المقبل، يليه معرضان شخصيان فى الخزف والتصوير، لمحمد مندور وأمل نصر فى الثلاثين من مارس المقبل.

كما يفتتح "ضي" معرض استعادي للدكتور يحيى عبده فى الثالث من أبريل، وبعده معرض الزعيم أحمد فى 22 مايو، كما يشهد إفتتاح معرضين شخصيين للتصوير فى 12 يونيو للفنانين سامى البلشي ومصطفى بط، ومعرضا للفنان مصطفى عيسى.

وتحدد 3 يوليو 2021 لإفتتاح معرض فرسان مهرجان ضي الثالث للشباب العربي، يليه معرضان متتاليان للفنانين عصام كمال وفارس أحمد.

وأعلن هشام قنديل استهداف "ضي" إفتتاح ثلاث قاعات عرض ومراسم جديدة بالقاهرة الكبرى، بخلاف أكاديمية جديدة للفن التشكيلي والنقد، مع تنظيم عدد كبير من الورش للنشء والشباب، وتجديد مشاركة "ضي" بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الجديدة المؤجلة ليوم 30 يونيو المقبل.
«أتيليه العرب» يحدد مواعيد معارض «ضي» للفن التشكيلي
«أتيليه العرب» يحدد مواعيد معارض «ضي» للفن التشكيلي

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