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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية تتهم نظام أردوغان بالاعتداء على خصومه

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:56 م
نائب رئيس حزب الشعب
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنجين ألتاي
آية حسني
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انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنجين ألتاي، اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، بشأن الهجوم الذي شُن في الفترة الأخيرة ضد نائب رئيس حزب المستقبل، سلجوق أوزداغ، وصحفي جريدة يني تشاغ، أورهان أوغور أوغلو، قائلا: «تتكلم برقة ولكن خلف كلامك تحمل عصا كبيرة».

وعلق إنجين ألتاي، على تصريحات بهتشلي، في مؤتمر صحفي بالبرلمان التركي، وقال: «تتكلم برقة ولكن خلف كلامك تحمل عصا كبيرة، (ترتدي جلابية كي تخفي العصا تحتها)، المفهوم من كلامه أنه يقول إننا لم ننفذ الهجوم ولكن هناك الكثير من المجانين في حزبنا، ربما فعلوا ذلك دون إعطاء الأوامر». متابعًا: «لو لم يكن الأمر كذلك ليخرج الاثنان (أردوغان وبهتشلي) ويديناث الحادث بسهولة».

كان بهتشلي قد انتقد كتّاب الأعمدة الصحفية في تركيا الذين نسبوا جريمة الاعتداء على أوزداغ لأنصار حزب الحركة القومية، قائلًا: «إنهم مأجورون، فهم لا يتجرأون على انتقاد حزب الشعب الجمهوري المعارض أو التقليل من شأنه»، وفقًا لموقع «تي 24» التركي.

يُذكر أن مجهولين اعتدوا، صباح الجمعة الماضي، على نائب رئيس حزب المستقبل التركي، سلجوق أوزداغ، بالبنادق والعصي أمام منزله في العاصمة أنقرة.. وفي ظهر اليوم، وقعت حادثة اعتداء أخرى بأنقرة، حيث هاجم 3 أشخاص مجهولي الهوية صحفي جريدة «يني تشاغ»، أورهان أوغور أوغلو، وقاموا بضربه أثناء ركوبه سيارته الخاصة من أمام منزله.

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