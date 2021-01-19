«سينرجي» تحيي ذكرى وحيد سيف بمقطع ساخر

أحيت شركة سينرجي ذكرى الفنان القدير وحيد سيف (20 مارس 1939 - 19 يناير 2013) بنشر مقطع ساخر من أحد أعماله في ذكرى وفاته التي تحل اليوم الثلاثاء.قالت الشركة، عبر حسابها بموقع التدوينات المصغّر (تويتر):"النهاردة ذكرى رحيل صاحب الدم الخفيف التلقائي المبدع وحيد سيف.. رحمة الله عليه، واللّي بيمثلنا كلنا لما مديرك يسألك مأخّر الشغل ليه؟"وتخصص وحيد سيف في الأدوار الكوميدية، وهو الحاصل على ليسانس آداب قسم تاريخ من جامعة الإسكندرية، وخلال دراسته بالجامعة انضم إلى الفرقة التمثيلية بالإسكندرية، حيث شارك في العديد من المسرحيات، وكانت بدايته السينمائية 1971 من خلال فيلم (زوجتي والكلب)، ليشارك في عشرات الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون.تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة صانع البهجة الذي رحل عن دنيانا بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 73 عامًا.