البرلمان العربي يدعو إلى وضع خطة لتوفير لقاحات كورونا









دعا البرلمان العربي، مجلس وزراء الصحة العرب، إلى وضع خطة عربية متكاملة لتنسيق جهود التعاون بشأن توفير اللقاحات المُعتمدة والفعالة والآمنة ضد فيروس كورونا للدول العربية كافة.وشدد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي على ضرورة حشد الدعم والموارد اللازمة لمساعدة الدول العربية الأقل نموًا والدول، التي تعاني من أزمات وصعوبات في توفير وإيصال هذه اللقاحات.كما طالب بإنشاء لجنة طوارئ عربية مؤقتة تتولى مسؤولية التنسيق والإشراف على تنفيذ هذه الخطة واقتراح السياسات الملائمة للتعامل مع أي مستجدات أو طارئ.وطالب الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك إلى الاستفادة من الدروس القاسية التي أفرزتها جائحة كورونا، وإيلاء اهتمام كبير بوضع خطط واستراتيجيات مستقبلية لتطوير البحث العلمي في الصحة الوقائية وذلك لتقوية مناعة وجاهزية النظم الصحية في الدول العربية لمكافحة الأمراض المعدية ومنع انتشارها وتحولها إلى وباء، وكذلك تعزيز القدرات العربية في تطوير اللقاحات التي يمكنها السيطرة على تفشي الأوبئة وتوفيرها خلال وقت قصير.