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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بحوث الصحراء: الانتهاء من زراعة 300 ألف فدان هذا العام بمحور الضبعة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:33 م
الدكتور عبدالله
الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء
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أكد الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه من المستهدف الوصول بمشروع مستقبل مصر في منطقة محور الضبعة بمحافظة مطروح، إلى 300 ألف فدان هذا العام، حيث تم زراعة 130 ألف فدان، وسيتم زراعة باقي المساحة خلال عامين ليصل إجمالى المساحة إلى نصف مليون فدان، والتي يتم زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية الغذائية لسد الفجوة من الاحتياجات من الغذائية من المحاصيل الشتوية والصيفية.

وأضاف "زغلول" في تصريحات لـ"الدستور" أن مساحة الأراضي التي يتم زراعتها 500 ألف فدان، بالمحاصيل الشتوية (البطاطس وبنجر السكر)، وجارى تجهيز الأرض لزراعات القمح والذرة والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى، مشيرا إلى أن مصدر مياه الري من الآبار الجوفية في هذه المنطقة، لافتا إلى أن المستثمرين حصلوا على 100 ألف فدان وتم زراعتها.

وأشار "زغلول" إلى أن مشروع مستقبل مصر هو مساحات إضافية لزيادة الدخل من الإنتاج الزراعي لحل مشكلة الغذاء في المحاصيل الاستراتيجية، حيث سيتم توريد محصول البنجر لمصانع السكر بالدلتا والنوبارية للإنتاج للسوق المحلي والتصدير لسد الفجوة الغذائية في إنتاج السكر وتوفير عملة صعبة من التصدير للخارج من الفائض.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، تفقد الجمعة الماضية، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي لاستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.

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