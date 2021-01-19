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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تمهيدا لإطلاق المشروع.. «الشريف» يتفقد المسار الابتدائي لمترو أبو قير

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:30 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،
هبه عويضه
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تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، المسار الابتدائي لمشروع "مترو أبو قير"، للمعاينة على الطبيعة للمسار تمهيدًا لبدء إطلاق المشروع في مارس ٢٠٢١، والتأكد من كافة التجهيزات والإجراءات وحل أي عقبات قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده المحافظ مع ممثلي وزارة النقل، للوقوف علي البرنامج الزمني وجميع الإجراءات للبدء الفعلي في تنفيذ مشروع مترو أبو قير بطول ٢٣ كم وتكلفة ١.٧ مليار يورو.

وخلال التفقد؛ أكد الشريف أنه بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية والجهات المعنية سيتم وضع حلول مناسبة، وطرق بديلة للقضاء على أي مشكلة مرورية قد تواجهنا خلال فترة تنفيذ المشروع.

كما وجه جميع الأجهزة التنفيذية بوضع خطة بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية للاستفادة من إقامة محاور عرضية وطولية للربط بين طريق الكورنيش ومحور المحمودية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندس أحمد حسن خليل رئيس قطاع التخطيط والدراسات بالهيئة القومية للأنفاق وزارة النقل، والأستاذ محمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، وممثلي المكاتب الاستشارية التابعة لوزارة النقل، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة.
تمهيدا لإطلاق المشروع.. «الشريف» يتفقد المسار الابتدائي لمترو أبو قير
تمهيدا لإطلاق المشروع.. «الشريف» يتفقد المسار الابتدائي لمترو أبو قير
تمهيدا لإطلاق المشروع.. «الشريف» يتفقد المسار الابتدائي لمترو أبو قير
تمهيدا لإطلاق المشروع.. «الشريف» يتفقد المسار الابتدائي لمترو أبو قير
تمهيدا لإطلاق المشروع.. «الشريف» يتفقد المسار الابتدائي لمترو أبو قير
تمهيدا لإطلاق المشروع.. «الشريف» يتفقد المسار الابتدائي لمترو أبو قير
تمهيدا لإطلاق المشروع.. «الشريف» يتفقد المسار الابتدائي لمترو أبو قير
تمهيدا لإطلاق المشروع.. «الشريف» يتفقد المسار الابتدائي لمترو أبو قير
تمهيدا لإطلاق المشروع.. «الشريف» يتفقد المسار الابتدائي لمترو أبو قير
تمهيدا لإطلاق المشروع.. «الشريف» يتفقد المسار الابتدائي لمترو أبو قير

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