قوات الاحتلال تجري تدريبات عسكرية في الأغوار الشمالية

أجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تدريبات عسكرية في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن الاحتلال يجري تدريبات في مناطق الفارسية، وسهل البرج، والمالح، ما تسبب في تدمير محاصيل وأراضي مزروعة بالقمح وغيره من المحاصيل.