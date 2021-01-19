قوات الاحتلال تجري تدريبات عسكرية في الأغوار الشمالية
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:00 م
وكالاتطباعة
أجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تدريبات عسكرية في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن الاحتلال يجري تدريبات في مناطق الفارسية، وسهل البرج، والمالح، ما تسبب في تدمير محاصيل وأراضي مزروعة بالقمح وغيره من المحاصيل.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن الاحتلال يجري تدريبات في مناطق الفارسية، وسهل البرج، والمالح، ما تسبب في تدمير محاصيل وأراضي مزروعة بالقمح وغيره من المحاصيل.