وفاة والدة الفنان راشد الماجد

توفيت، مساء الثلاثاء، والدة المطرب السعودي راشد الماجد بعد صراع طويل مع المرض.ونعى المطرب رابح صقر صديقه عبر حسابه بموقع تويتر قائلًا: "‏أعزّي أخوي وصديق عمري راشد الماجد في وفاة والدته الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته.. عظم الله أجرك يا أخوي وإنا لله وإنا اليه راجعون".وراشد الماجد هو مغني سعودي، يُعتبر من أشهر مطربي الخليج.. وُلد في البحرين من أبٍ سعودي وأمٍ بحرينية، ويَملك جواز السفر البحريني.