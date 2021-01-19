«المركزي» يربط ودائع بقيمة 5 مليارات جنيه

قام البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، بربط ودائع للبنوك بمعدل ثابت لديه بقيمة 5 مليارات جنيه بعائد 8.75% لأجل 7 أيام.ويقر المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بالكوريدور.