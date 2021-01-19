«المركزي» يربط ودائع بقيمة 5 مليارات جنيه
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:30 م
راندا التونيطباعة
قام البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، بربط ودائع للبنوك بمعدل ثابت لديه بقيمة 5 مليارات جنيه بعائد 8.75% لأجل 7 أيام.
ويقر المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بالكوريدور.
ويقر المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بالكوريدور.