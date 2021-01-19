موعد سحب ملفات التطوع بالقوات المسلحة 2021 والشروط المطلوبة للقبول في التطوع في القوات المسلحة، تصدر محركات البحث من جانب المواطنين والطلاب خلال هذه الفترة منذ إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة، عن فتح باب قبول دفعة جديدة للالتحاق بـ الجيش المصري، حيث يرغب الكثير من الشباب الحاصلين على الشهادة الاعدادية وما يعادلها خاصة، الالتحاق به، ما جعلنا نرصد الشروط المطلوبة لقبول طلبات التطوع في القوات المسلحة.

موعد سحب ملفات التطوع بالقوات المسلحة 2021

ووفقا لما أعلنه الفريق أول محمد زكى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فإن موعد سحب ملفات التطوع بالقوات المسلحة سيكون خلال شهري يناير فبراير 2021، أواخر الشهر الجاري، وبالتحديد يوم 27 من الشهر الحالي، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 27 فبراير المقبل بمقر مناطق التجنيد والتعبئة.





الشروط المطلوبة لقبول الالتحاق بالقوات المسلحة

من جانبها حددت القوات المسلحة، عددًا من الشروط المهمة لقبول الراغبين في التطوع والالتحاق بالجيش المصري، على سبيل التطوع، جاءت هذه الشروط كالتالي: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وإلا يكون سن الشاب المتقدم أقل من 15 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.





وتتضمن الشروط ايضا، أن لا يكون المتقدم متزوج ويجب أن يتعهد بعدم الزواج طوال فترة تدريبه، وأن يكون حسن السير والسلوك وسمعته جيدة، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع ليس أقل من 65%.





ومن ضمن الشروط ايضا، أن يكون قد اجتاز كافة الاختبارات الطبية، بحيث يكون لائق طبيا وقت التقديم.





المستندات المطلوبة للتطوع في الجيش المصري

وضعت القوات المسلحة عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم للتطوع في الجيش، حيث شددت على ضرورة توافرها وقت التقديم للدفعة الجديدة وهي:





1-شهادة ميلاد كمبيوتر خاصة بالمتقدم.

2-شهادة المؤهل الدراسي.

3-صورة من صحيفة الحالة الجنائية.

4-8 صور شخصية للمتقدم

5-أن يقدم فيش البصمات جند 1.

6-رخصة قيادة خاصة بالمتقدم إن وجدت.