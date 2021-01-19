بطول 23 كم.. محافظ الإسكندرية يناقش المخطط الزمنى لتنفيذ مترو أبوقير

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا موسعًا، للوقوف على البرنامج الزمني وجميع الإجراءات والتجهيزات للبدء الفعلي في تنفيذ مشروع مترو أبوقير "مترو عالي الكثافة بالمسار من أبوقير وحتي محطة مصر" بطول ٢٣ كم وتكلفة ١.٧ مليار يورو، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل.وأوضح المحافظ أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي عقدت برئاسته لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروعات تطوير النقل السككي الكهربائي بالإسكندرية، وعلي رأسها مشروعا "مترو أبوقير" ومشروع "تأهيل وتطوير ترام الرمل".وأكد الشريف أن مشروع "مترو أبوقير" كان من الأحلام التي تمناها أهالينا بالإسكندرية، وبفضل الله عز وجل وتوجيهات القيادة السياسية أصبح هذا الحلم حقيقيًا، وسنبدأ التنفيذ الفعلي في القريب العاجل، موضحًا أن هذا المشروع من أعظم المشروعات التي ستتم علي أرض الإسكندرية.من جانبه؛ أوضح رئيس قطاع التخطيط والدراسات بالهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل؛ أنه بداية مارس المقبل سيتم البدء الفعلي في تنفيذ مشروع مترو أبوقير بطول ٢١.٧ كم، وتكلفة ١.٧ مليار يورو، يشمل جميع الأعمال الصناعية، وإجمالي عدد المحطات ٢٠ محطة قابلة للتعديل.وأشار إلى أن المشروع يهدف إلي ٦٠ ألف راكب/ ساعة اتجاه بمتوسط حجم نقل مليون و٢٠٠ راكب في اليوم. ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال ٣ سنوات؛ تنقسم إلي 2 سنة للانتهاء من أعمال المسار والأعمال الصناعية وسنة للانتهاء من الحلول المرورية وتحويلات المرافق والأنفاق والكباري.وأضاف أن هذا المشروع يأتي كمرحلة أولي للربط علي منظومة القطار السريع الواصل من الإسكندرية والعلمين مارًا ببرج العرب، ووصولًا إلي السادس من أكتوبر والعين السخنة.وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتصميمات الجاري تنفيذها لتطوير ترام الرمل التي تم عرضها خلال الاجتماع، أوضح المحافظ أن ترام الإسكندرية يعد من الآثار والتراث الذي يرتبط به أهالينا بالإسكندرية بشكل كبير ويستخدمه جميع فئات المجتمع السكندري المختلفة، ولذلك كنا حريصين علي الإبقاء عليه على الرغم من كل التحديات التي نواجهها بسببه. مؤكدًا أنه في الوقت ذاته حرصنا علي تطويره وتأهيله ليتوافق مع متطلبات العصر ويخفف العبء عن المواطنين.جاء الاجتماع؛ بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والمهندس أحمد حسن خليل، رئيس قطاع التخطيط والدراسات بالهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والمكاتب الاستشارية التابعة لوزارة النقل، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة.