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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«الشطة» تقتل سائق توك توك على يد 3 أشخاص بالقليوبية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:46 م
مقتل سائق توك توك
مقتل سائق توك توك
كتب صلاح حسنى
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لقى سائق توك توك مصرعه بعد قيام ربة منزل وعاطلين بإلقاء مادة الشطة الحارقة على وجهه، لسرقته بالإكراه، ما أسفر عن انقلاب مركبته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قليوب العام لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد شريف الدخاخني، مأمور مركز قليوب قيام ربة منزل وعاطلين بالقاء مادة الشطة الحارقة على وجه سائق توك توك.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين من تحريات المباحث أن المجني عليه يدعى "ا.س.م"، 27 سنة سائق توك توك، مقيم شارع السيد أبوطاحون بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة مصاب بكسر بفقرات العمود الفقري وتوفي أثناء تقديم العلاج له بمستشفى قليوب.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيام المجني عليه بالعمل بمركبة التوك توك خاصته استقل معه فتاة وشخصين بحجة توصيلهم بناحية أم بيومى التابعة لمركز قليوب، وأثناء سيرهم بطريق أم بيومى تجاه بهتيم، بداية محور العصار، قاموا بإلقاء مادة حارقة "شطّة" على وجهه، بقصد سرقة المركبة، إلا أنه استكمل سيره، وأثناء ذلك اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب المركبة وحدوث إصابته المشار إليها التي أودت بحياته وتمكن الأهالي من ضبط أحد مستقلي المركبة، وتدعى "ح.ع.ع"، 13 سنة، دون عمل ومقيمة أرض عبدالكريم - مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

بمناقشة المذكورة أقرت أن مرافقها كل من "م.ر.ا" 30 سنة سائق، و"ا.خ.س"، 32 سنة، عاطل ومقيم ذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة والشروع في سرقة المركبة كرهًا عن قائدها، واصطحابهما للفتاة سالفة الذكر والتي تربطهما بها علاقة جيرة، لعدم إثارة شك قائد المركبة أثناء استيقافه للاستقلال رفقته.

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