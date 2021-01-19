سلبية عينات كورونا لـ9 أطفال بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها

أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، سلبية عينات 9 أطفال اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المستشفى على مرحلتين، آخرهم خروج 4 أطفال اليوم بعد أن أثبتت مسحتان متتاليتان على مدار 5 أيام تعافيهم من الفيروس.وأضاف المصدر الطبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الأطفال حالتهم مستقرة، وخرجوا اليوم، مشيرًا إلى أن من بينهم طفلا رضيعا عمره 4 أشهر، كان محجوزا أيضا بالمستشفى.يذكر أن مستشفى بنها للأطفال التخصصي خصص الدور الثاني به كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة، منوهًا بأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقته لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء.