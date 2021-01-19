سلبية عينات كورونا لـ9 أطفال بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:04 م
كتب صلاح حسنىطباعة
أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، سلبية عينات 9 أطفال اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المستشفى على مرحلتين، آخرهم خروج 4 أطفال اليوم بعد أن أثبتت مسحتان متتاليتان على مدار 5 أيام تعافيهم من الفيروس.
وأضاف المصدر الطبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الأطفال حالتهم مستقرة، وخرجوا اليوم، مشيرًا إلى أن من بينهم طفلا رضيعا عمره 4 أشهر، كان محجوزا أيضا بالمستشفى.
يذكر أن مستشفى بنها للأطفال التخصصي خصص الدور الثاني به كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة، منوهًا بأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقته لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء.
وأضاف المصدر الطبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الأطفال حالتهم مستقرة، وخرجوا اليوم، مشيرًا إلى أن من بينهم طفلا رضيعا عمره 4 أشهر، كان محجوزا أيضا بالمستشفى.
يذكر أن مستشفى بنها للأطفال التخصصي خصص الدور الثاني به كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة، منوهًا بأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقته لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء.