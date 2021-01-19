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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لليد يشهدان مباراة «أنجولا واليابان» بالإسكندرية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:28 م
مباراة أنجولا واليابان
مباراة أنجولا واليابان
هبه عويضه
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شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مساء اليوم مباراة منتخبي اليابان وأنجولا ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة العالم لكرة اليد 2021 المقامة بمصر، بحضور عدد من ممثلي سفارة أنجولا، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومدير صالة الألعاب الرياضية ببرج العرب.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على كل التجهيزات والإجراءات المتخذة بالصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية قبل انطلاق المباراة، حيث تحتضن الصالة منافسات المجموعة الثالثة والمجموعة الثامنة، كما رصد الوزير التزام جميع من بالصالة من المنظمين بكل التدابير والاحتياطات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات كرواتيا وقطر واليابان وأنجولا، وضمن منتخب قطر التأهل للدور الثاني في الجولة الثانية بعد الفوز على اليابان والحصول على 4 نقاط ليتأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة.

وتنص لوائح المسابقة على تأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

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